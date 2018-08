USA: dans un garage de Philadelphie, les femmes sont aux commandes

Patrice Banks était ingénieure, avant de prendre un virage radical. Aujourd'hui elle gère un garage automobile dans la banlieue de Philadelphie.

Une idée que la jeune femme a eu à force de visites frustrantes chez le mécanicien : "Comme moi des millions de femmes se sentent exploitées, elles n'y connaissent rien, détestent ces visites. Elles ont besoin d'un homme, veulent appeler leur mari, ce n'est pas très valorisant en particulier pour une femme ingénieure. En général, on accepte ce destin, c'est comme ça et on n'y peut rien, mais maintenant c'est fini."

Son diplôme de mécanique en poche, Patrice a d'abord animé des ateliers à destination des femmes avant d' ouvrir son propre garage....avec un salon de manucure juste à coté.

Après un an d'existence, l'atelier compte 10 employés....dont 9 femmes