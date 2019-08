USA : Cyntoia Brown, défendue par Kim Kardashian, est sortie de prison

Cyntoia Brown est libre. Après 15 ans d’emprisonnement pour le meurtre de son kidnappeur, la jeune femme, âgée de 16 ans au moment des faits, quitte donc aujourd’hui la prison du Tenessee où elle était détenue.

Cyntoia Brown avait été condamnée en 2006 pour le meurtre de Johnny Allen, un agent immobilier de 43 ans. Esclave sexuelle d’un trafic, la jeune fille était montée à bord de son véhicule, il l’avait emmené de force chez lui et a essayé d’avoir des relations sexuelles. Prise de panique, elle avait volé l’arme de son ravisseur et lui avait tiré une balle dans la tête pour s’enfuir.

Malgré ses explications, l’adolescente avait été condamnée à la prison à vie pour meurtre et prostitution.

Les stars se mobilisent

Ce n’est que 13 ans plus tard, lorsqu’un documentaire sur ce qu’il s’est passé est diffusé à la télévision que l’opinion publique découvre le triste destin de Cyntoia. Devenue paranoïaque par les nombreux abus dont elle a été victime, elle souffre de plusieurs problèmes mentaux.

Certaines stars dont Rihanna et Kim Kardashian s’émeuvent de son sort, estimant qu’elle est un symbole des erreurs judiciaires du système américain.

Kim Kardashian allant jusqu’à consulter ses avocats pour tenter d’aider la jeune femme.

En janvier 2019 sa peine est commuée, au plus grand bonheur des différentes associations qui demandent sa libération immédiate.

Libre, mais pas dans la nature

Cyntoia Brown passera les prochains mois dans un centre de transition et suivra des cours continus de l’Université de Lipscombe. C’était une condition à sa libération. Elle prévoit de publier un livre à la mi-octobre et un documentaire à son sujet devrait paraître cette année.

Dans un communiqué, la jeune femme explique : "J’ai hâte de me servir de mon expérience pour aider les autres femmes et filles qui souffrent d’abus et d’exploitation".

Les changements dans la loi

Cette triste histoire aura eu le mérite de faire, un peu, bouger les choses : depuis quelques années, un mineur ne peut plus être condamné pour prostitution.