Uruguay: des prisonnières violées durant la dictature devant la CIDH

D'anciennes prisonnières uruguayennes, qui dénoncent des actes de torture, viols et violences sexuelles commis à leur encontre pendant la période de la dictature (1973-1985) ont présenté jeudi leur dossier devant la Commission interaméricaine des droits humains (CIDH).

Ces 28 femmes avaient déposé plainte au pénal en 2011 dans leur pays contre plus de 100 hommes, en majorité des militaires, mettant au jour des histoires tues pendant des années. Mais devant la lenteur de la justice uruguayenne, les plaignantes ont saisi la CIDH, une entité de protection des droits humains de l'Organisation des états américains (OEA), basée à Washington.

Elles ont présenté leur dossier jeudi lors d'une audience publique en vidéoconférence, à laquelle ont également participé des représentants de l'Etat uruguayen et du Centre pour la justice et le droit international (Cejil), une organisation régionale de défense des droits humains.

"Nous avons mis en cause plus de 100 personnes: des officiers, médecins, psychologues, des soldats, et un seul a été poursuivi, et non pour tortures et violences sexuelles, qu'il avait pourtant reconnues, mais pour le crime répété de séquestration", a expliqué Jacqueline Gurruchaga, une des plaignantes.

Marina Sande, directrice des droits humains au ministère uruguayen des Affaires étrangères, a déclaré que "l'Uruguay a fait et fait encore tout son possible pour parvenir à la justice et condamner les auteurs de ces crimes horribles", tout en reconnaissant les "lacunes du système judiciaire". "En Uruguay aussi la violence sexuelle a constitué une arme de guerre de l'Etat pour humilier, punir et violenter les prisonnières politiques", a rappelé Maria Noel Leoni du Cejil.