Ursula Von Der Leyen : "La grande crise du changement climatique continue"

Ursula Von Der Leyen est depuis un an à la tête de la Commission européenne. Interviewée par Olivier Hanrion, la présidente de l’exécutif européen défend le pacte vert européen, ce vaste plan de la Commission visant à faire de l’Europe une économie verte et soutenable avec l’objectif est d’atteindre la neutralité carbone à l’horizon 2050. Dès son arrivée à la Commission, Ursula Von Der Leyen a poussé ce fameux "Green Deal", critiqué pourtant pour son objectif trop lointain et son budget étriqué.

Le Parlement européen par exemple pointe le manque de cohérence entre cette ambition et la future politique agricole commune. Ursula Von Der Leyen se défend en disant que la PAC à venir est encore en discussion entre le Parlement européen et le Conseil qui représente les Etats.

Le temps est compté

La présidente espère qu’il en sortira une mouture en accord avec les ambitions de la Commission : "Avec du recul, même face à la crise du coronavirus, la grande crise du changement climatique n’a pas disparu mais continue à se développer. Elle restera avec nous. Là aussi, notre temps est compté. Il est donc important de rester unis, avec l’ambition d’arriver à nos objectifs et que nous investissions dans la lutte contre le changement climatique. C’est aussi l’opportunité immense pour nous tous de devenir leaders mondiaux dans les technologies propres et modernes".

Et de citer le Japon, la Corée du Sud, la Chine et même les Etats-Unis qui suivent le mouvement dans ce sens. "Une opportunité pour l’Europe, à ne pas manquer".

La présidente de la Commission insiste aussi sur l’importance du plan "Digital Decade for Europe", et le paquet "Next Generation EU".

Charles Michel, "différent" et "complémentaire"

Sur Charles Michel, président du Conseil, l’avis d’Ursula Von Der Leyen après un an de collaboration de part et d’autre de la rue de la Loi est des plus diplomatiques : "Nous avons des personnalités très différentes et nous sommes assez complémentaires."