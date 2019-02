Urgence nationale: Trump a-t-il tous les pouvoirs?

Le président Donald Trump l'a confirmé. Il va décréter l'urgence nationale pour débloquer les fonds nécessaires à la construction d'un mur à la frontière avec le Mexique. En faisant cela, il s'inscrit dans une longue tradition américaine.

Depuis 1976, le National Emergencies Act (NEA) autorise un président à invoquer une "urgence" nationale pour s'octroyer des pouvoirs extraordinaires. Une véritable arme présidentielle, car un simple décret suffit pour, par exemple, imposer la loi martiale ou réquisitionner des propriétés privées.

De nombreux précédents

La procédure d'urgence nationale n'est utilisée que dans des circonstances exceptionnelles. Elle reste donc rare. Néanmoins, tous les prédécesseurs de Donald Trump y ont eu recours.

Lors de l'épidémie de grippe H1N1, en 2009, par exemple, Barack Obama a fait lever les dispositions du secret médical afin de permettre aux hôpitaux de réagir plus rapidement.

Avant lui, George W. Bush a invoqué l'urgence après les attentats du 11 septembre 2001. Grâce à cette disposition, il a pu notamment augmenter les moyens de l'armée et mener des interrogatoires musclés de prisonniers.

Le NEA est le plus souvent activé à l'encontre de pays tiers ou de personnes étrangères : interdiction d'investissements (Birmanie en 1997), gel d'actifs financiers (Libye en 2011). En 1979, Jimmy Carter a décrété l'urgence nationale après la prise d'otage à l'ambassade américaine à Téhéran. Pour la liste complète des urgences nationales déclarées depuis 1979, cliquez ici.

Le recours à cette procédure d'exception pour régler la question du mur à la frontière mexicaine, constitue un dangereux précédent. C'est en effet la première fois qu'elle est activée suite à un désaccord avec le Congrès sur un projet politique.

Contourner le Congrès

L'urgence nationale permet à Donald Trump de contourner le Congrès avec qui il bataille ferme depuis des semaines pour faire passer son idée de mur antimigrants. Car si le président est tenu d'informer le Congrès de sa décision de décréter l'urgence nationale, cette décision ne doit pas être soumise au vote avant d'être activée.

Après son activation, la loi peut certes être annulée par le Congrès, mais pour cela, il faut une majorité des deux tiers à la Chambre des Représentants ET au Sénat. Un scénario qui semble peu probable, puisque les Républicains disposent d'une majorité au Sénat.

Ponctionner la défense nationale

Pour Donald Trump, la situation à la frontière mexicaine constitue une "crise" humanitaire et sécuritaire. Pour décréter l'urgence nationale, il va sans doute s'appuyer sur l'arrestation de plus de 100.000 étrangers entrés illégalement aux Etats-Unis entre octobre et novembre, et invoquer "un afflux d'étrangers d'une telle magnitude" que les administrations ne sont plus en mesure de les gérer.

Selon les experts, la procédure d'urgence devrait permettre à Donald Trump de recourir à deux dispositions spécifiques du National Emergency Act afin de ponctionner des fonds de la Défense nationale pour financer les travaux de construction du mur.

Une décision contestable ?

Une telle décision pourrait toutefois se heurter à des obstacles juridiques. C'est l'avis des chefs démocrates de la Chambre et du Sénat, Nancy Pelosi et Chuck Schumer : "Déclarer l'urgence nationale serait un acte sans fondement juridique (et) un grave abus du pouvoir de la présidence". Les deux élus ont d'ores et déjà promis de contester la décision de Donald Trump en justice une fois qu'elle sera activée.