Union européenne – Vietnam : les enjeux de l'accord commercial

Commerce et démocratie

Ce qui est sur la table est important : supprimer 99% des droits de douane entre les pays de l’UE et le Vietnam. Mais aussi ouvrir les marchés des services et les marchés publics vietnamiens aux entreprises européennes. On comprend rapidement que ceux qui sont pour mettent en avant l' accord le plus ambitieux jamais conclu par l’Union avec un pays émergent. Les bénéfices économiques engendrés devraient être imposants. Pour le Parti populaire européen, le PPE (chrétiens-démocrates), cet accord prouverait que l’Union est capable d’imposer ses standards démocratiques grâce à ces négociations commerciales. Droits des travailleurs et création de syndicats indépendants par exemple sont mis en avant comme arguments pour prouver que cet accord va dans la bonne direction. Un point de vue partagé par les libéraux centristes du groupe Renew Europe qui estime que sortir les gens de la pauvreté, leur accorder droits et protections est fondamental même si le Vietnam restera un pays communiste éloigné des valeurs démocratiques.