Union européenne: trois questions autour de la succession de Juncker

Jean-Claude Juncker a 62 ans et sera bientôt remplacé à la tête de la Commission Européenne. En février dernier, il annonçait qu’il ne briguerait pas un second mandat. Depuis, en coulisses, la campagne pour le remplacer est déjà lancée.

Qui est déjà candidat?

Le vice-président de la Commission européenne Maros Sefcovic a annoncé aujourd’hui à Bruxelles sa candidature à la présidence de la Commission européenne pour le Parti socialiste européen (PSE), au sein de l'alliance des socialistes et démocrates (S&D). Le Slovaque de 52 ans, commissaire européen depuis 2009 et actuellement en charge de l'Énergie. Les noms d’autres candidats potentiels circulent du côté des socialistes. On évoque notamment les noms du Français Pierre Moscovici, actuel commissaire aux Affaires économiques, et du Néerlandais Frans Timmermans, premier vice-président de la Commission. Mais ils n’ont rien annoncé, pour l’instant.

Pour le Parti populaire européen (PPE), le rassemblement des droites de l’Union, l’Allemand Manfred Weber est le premier à avoir déposé sa candidature. Avantage pour lui ? Il a le soutien de la chancelière Angela Merkel et semble bien placé pour obtenir l’investiture.

Du côté des Verts européens, ils sont quatre à s’être portés candidats. La sénatrice et gynécologue belge Petra De Sutter (Groen) n'est pas la seule candidate des Verts européens à la présidence de la Commission européenne. L'eurodéputé néerlandais Bas Eickhout, la co-présidente allemande des Verts-ALE au Parlement européen Ska Keller et le bulgare Atanas Schmidt sont aussi en lice. Les écologistes comptent choisir parmi eux lors d'un congrès à Berlin, du 23 au 25 novembre, un duo - un homme, une femme - de candidats.