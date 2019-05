Union européenne : Gilles le Suisse s'en va t'en Macédoine du Nord

Entre la Macédoine du Nord et la Grèce, les relations sont difficiles . Les Grecs affirment que le terme Macédoine leur appartient, c’est l’une de leur Région. Et Alexandre le Grand est l’icône que personne d’autre ne peut s’approprier.

De plus après le dernier élargissement massif, les Européens ne sont plus très portés sur la chose…

La situation changera-t-elle réellement ? En Bulgarie et en Roumanie, le sort des Roms s’est légèrement amélioré après l’entrée dans l’Union mais sans que cela devienne pour autant un problème relégué aux oubliettes. D’autant que populistes et extrême droite relèvent la tête dans plusieurs pays et les Roms sont régulièrement leur cible. Un sentiment très perceptible en Italie avec l’une des dernières déclarations de Mateo Salvini, ministre italien de l’Intérieur. « J’ai demandé un dossier concernant les Roms pour voir qui, comment et combien ils sont. Concernant les Roms italiens malheureusement nous devons les garder, nous ne pouvons les expulser »

Les rumeurs les plus folles courent parfois sur la communauté Rom. En France récemment, différents réseaux sociaux affirmaient que des Roms enlevaient des enfants avec une camionnette…

En attendant, les Macédoniens du Nord restent confiants. Ils chantent, ils dansent… C’est bien connu, l’espoir fait vivre…

