Une ville a bien permis de payer ses PV en dons pour des chats, mais attention aux publications virales sur les animaux

La publication d’un article titré : "La police permet aux gens de payer leurs amendes de stationnement en faisant don pour chats du refuge local", fait un carton ses derniers jours sur Facebook avec plus de 27.000 interactions et plus de 5300 partages. Il est exact qu’une ville de l’Indiana (Etats-Unis) a permis aux automobilistes de payer leurs amendes de stationnement en faisant des dons pour un refuge pour animaux. Cependant, il s’agit d’une information qui date de 2019 et qui est republiée ici afin de générer du trafic vers un site dont le seul et unique but est de diffuser de la publicité. Une pratique courante sur le Web.

Parmi les contenus les plus regardés et partagés, les cabrioles d’animaux domestiques ou des vidéos mignonnes d’animaux plus ou moins exotiques monopolisent une partie de l’audience sur Internet. Tout ce qui a trait à la protection des animaux est également très porteur en termes d’audience pour les producteurs de contenus digitaux.

►►► Cet article n’est pas un article comme les autres, il fait partie du projet de fact-checking "Faky". Pour en savoir plus sur Faky et le travail de fact-checking à la RTBF, cliquez ici.

La publication du groupe Facebook "Nos Animaux.com", renvoyant vers un article qui évoque une initiative visant à permettre aux automobilistes de payer leurs amendes de stationnement sous forme d’aide matérielle pour des chats d’un refuge local plutôt que par virement bancaire a suscité énormément d’engouement parmi les amateurs d’animaux.