Une victoire historique pour les Samis, le dernier peuple autochtone d’Europe

A 150 km au nord du cercle polaire vit la dernière communauté autochtone d’Europe. Les Samis sont des éleveurs de rennes qui transmettent cette activité de génération en génération depuis 10.000 ans. Mais aujourd’hui, leur tradition est menacée. Il y a le réchauffement climatique qui bouleverse leurs habitudes. Il y a aussi l’industrie qui convoite les richesses du sous-sol. Si le contexte est compliqué ces dernières années, une nouvelle presque inespérée est venue réchauffer le cœur des Samis. La Cour suprême suédoise a en effet tranché un conflit opposant depuis dix ans la Suède et la petite communauté indigène. Selon son arrêté, rendu le 23 janvier, ce n’est pas à l’État, propriétaire des terres sur lesquelles vivent les Samis, de décider qui peut chasser et pêcher sur ce territoire… mais aux Samis eux-mêmes, en vertu de leurs droits ancestraux. Une grande victoire pour Nils Torbjurn, éleveur de rennes, qu’une équipe de France Télévision a rencontré : "C’est notre terre donc c’est à nous de décider où les gens peuvent aller pour ne pas perturber les troupeaux. Il faut garder la nature telle qu’elle est. Ne pas la détruire, c’est de ça qu’il s’agit. On ne doit pas couper la branche sur laquelle on vit."