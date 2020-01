Une usine iranienne produit 2000 drapeaux américains et israéliens par mois pour les brûler

Les affaires sont en plein essor dans la plus grande usine de drapeaux d’Iran qui fabrique des drapeaux américains, britanniques et israéliens. Ceux-ci sont vendus aux manifestants iraniens pour qu’ils puissent les brûler en signe de mécontentement. Après l’assassinat du général iranien Qassem Soleimani par les États-Unis, les tensions sont vives entre les États-Unis et la république islamique. En Iran, les protestations sont quasi quotidiennes et les manifestants mettant régulièrement le feu à des drapeaux américains ou israéliens en signe de désapprobation.

Et cette situation ne fait pas que des malheureux, puisque des entrepreneurs ont senti une opportunité commerciale. Dans l’usine de la ville de Khomein, au sud-ouest de la capitale Téhéran, des jeunes hommes et femmes impriment les drapeaux à la main puis les accrochent pour les faire sécher. La fabrique Diba Parham produit environ 2000 drapeaux américains et israéliens par mois dans ses périodes les plus chargées, et près de 1,4 million de mètres carrés de drapeaux par an.

