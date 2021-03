"Une troisième vague" de l'épidémie de coronavirus en France : reconfinement dans 16 départements

Jean Castex a annoncé jeudi un nouveau confinement de quatre semaines en Ile-de-France et dans les Hauts-de-France, deux régions particulièrement frappées par l'aggravation de l'épidémie due au coronavirus constatée dans l'ensemble de la France.

Ce confinement, qui entrera en vigueur vendredi à minuit, concerne aussi les départements des Alpes-Maritimes, de l'Eure et de la Seine-Maritime, a dit le Premier ministre au cours d'une conférence de presse.

Freiner sans enfermer

"De nouvelles mesures de freinage massives" de l'épidémie de Covid-19 vont être imposées dans 16 départements, a annoncé jeudi soir Jean Castex, le premier ministre français. "C'est une troisième voie que nous retenons, une voie qui doit permettre de freiner sans enfermer", a précisé le Premier ministre.

Les écoles et collèges ouvriront normalement mais les lycées basculeront tous en "demi-jauge" dans les 16 départements concernés par de nouvelles restrictions contre le Covid-19. En revanche l'éducation physique et sportive des scolaires pourra reprendre normalement et les activités sportives extra-scolaires en plein air des mineurs seront maintenues, a-t-il précisé.

Les commerces et rayons de grandes surfaces ne rentrant pas dans la liste de ceux "vendant des biens et des services de première nécessité" fermeront leurs portes dans les 16 départements. "Pour ralentir l'épidémie, il faut réduire (...) les occasions de contacts dans les lieux clos", a expliqué Jean Castex. "La fermeture d'une partie des commerces doit y contribuer, indépendamment des risques spécifiques liés à leur fréquentation".

"Par souci d'équité, les restrictions de vente s'appliqueront aux mêmes produits qu'ils soient vendus dans un rayon de grande surface, un commerce spécialisé ou un petit commerce de centre-ville", a-t-il ajouté, en précisant que librairies et disquaires pourront rester ouverts, étant désormais catégorisés comme "de première nécessité".

La progression de l'épidémie s'accélère nettement

"La progression de l'épidémie s'accélère nettement" avec 38.000 cas de Covid-19 mercredi, 35.000 jeudi et des nouveaux cas en augmentation "de 23,6 % en une semaine", a déploré le Premier ministre Jean Castex pour justifier les nouvelles mesures de restriction sanitaire.

"Cette reprise dessine en réalité ce qui s'apparente de plus en plus clairement à une troisième vague, alors même que nous approchons du chiffre terrible des 100.000 morts", a souligné le chef du gouvernement.

Jean Castex a demandé jeudi "à toutes les entreprises et administrations qui le peuvent" de pousser "au maximum" le télétravail pour le mettre en place "au moins quatre jours sur cinq" et ainsi "être vigilants" sur les risques de contamination au travail.

Estimant que "le moment des repas sur les lieux de travail" est particulièrement à risque, le Premier ministre a également demandé la mise en place "d'ici le début de la semaine prochaine" d'un "protocole significativement renforcé pour la restauration collective en entreprises".

Couvre-feu retardé

Le couvre-feu va être retardé en métropole à compter de samedi de 18h à 19h, notamment pour tenir compte du passage à l'heure d'été. "Cet ajustement (...) concernera tous les départements et pas seulement" ceux "soumis (aux) mesures renforcées" pour freiner la circulation du virus, a précisé le chef du gouvernement, pour qui "ce choix de moins restreindre les possibilités de sortir de chez soi doit cependant s'accompagner d'une vraie vigilance" de la part de la population.

La France reprendra vendredi après-midi son programme de vaccination contre l'épidémie de Covid-19 avec le sérum AstraZeneca après les conclusions du régulateur européen jugeant ce vaccin "sûr et efficace". Vendredi matin, la Haute autorité de santé "actualisera sa recommandation s'agissant du vaccin AstraZeneca, afin que nous puissions reprendre immédiatement dans la foulée, dès demain après-midi, la campagne de vaccination", a déclaré le Premier ministre lors d'une conférence de presse, précisant qu'il se ferait lui-même vacciner dès vendredi.