Une tortue jaune découverte en Inde, le fruit d’une anomalie génétique

Non, ce n’est pas un nouveau membre des célèbres Tortues Ninja mais bien une vraie tortue. Par contre, son corps et sa carapace sont entièrement jaunes. Personne n’avait jamais vu ça et certainement par le fermier qui l’a découverte dans le petit village de Sujanpur, dans l’est de l’Inde. Mais cette étonnante pigmentation est en fait le résultat d’une maladie d’origine génétique.