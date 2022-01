Une tempête hivernale cause pannes et fermetures dans la capitale américaine et sa région

Après une saison des fêtes marquée par des températures particulièrement douces, Washington et sa région étaient confrontées lundi à une tempête hivernale, la neige entraînant la fermeture des services fédéraux, des écoles et accentuant les perturbations du trafic aérien. La neige s'était déjà abattue sur l'Ouest américain et du Canada la semaine dernière.

Dôme du Capitole enneigé, Maison Blanche sous un manteau blanc de flocons : entre 12 et plus de 25 cm de neige devraient tomber sur la capitale américaine, ont averti les services météorologiques américains, plaçant la ville, ainsi que l'Etat voisin de Virginie sous une alerte tempête hivernale jusqu'à 16h (22h, heure belge).

"Préparez-vous à des routes enneigées et glissantes, rendant la circulation difficile", ont-ils ajouté dans un bulletin.

De nombreuses écoles fermées

La tempête hivernale qui balaie une bonne partie de la côte Est américaine, avec des vents violents s'ajoutant aux fortes chutes de neige, pourrait aussi entraîner des "coupures de courant disséminées", et de potentiels "orages de neige" et "inondations", ont précisé les services météorologiques du pays.

Face aux éléments, le gouvernement a annoncé la fermeture des services fédéraux dans la ville de Washington, entraînant l'annulation de la conférence de presse quotidienne de la Maison Blanche.

De nombreuses écoles étaient aussi fermées lundi à cause de la neige à travers la région de Washington, du Maryland et de la Virginie.