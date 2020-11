Une start-up belge parmi les trois lauréats du Prix européen pour l'innovation sociale

La start-up belge Resortecs, active dans la réutilisation et le recyclage de produits textiles, figure parmi les trois lauréates du Prix européen pour l'innovation sociale, a annoncé jeudi la Commission européenne.

Ce prix, récompensé par un chèque de 50.000 euros à chaque lauréat, avait cette année pour thème la mode réinventée.

Resortecs fabrique des fils de couture qui se désagrègent à haute température industrielle. Une ligne de désassemblage continue et automatisée permet alors de démonter les zippers et les boutons des parties textiles, de séparer polyester et coton puis de les envoyer aux recycleurs spécifiques, des opérations manuellement trop coûteuses pour être réalisées.

Les deux autres lauréates sont une plateforme numérique croate ("Snake") qui simule le port de vêtements en réalité augmentée, ainsi que "WhyWeCraft", un projet roumain de co-création artisanale dans la mode et le design.