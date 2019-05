Une réserve unique en Jordanie : elle accueille des animaux traumatisés par la guerre

Une centaine d’animaux au total ont été secourus par Four Paws dans des zones de guerre – Gaza, Syrie, Irak – depuis cinq ans et accueillis dans différents centres de Jordanie. Beaucoup souffraient de malnutrition, d’un manque de suivi médical, ils étaient amaigris et avaient les dents dans un état lamentable.

« Pendant plus d’un an, ils allaient se cacher dans la pièce fermée de leur enclos. »

Loz et Sokkar ont encore peur du moindre bruit. Dès qu’une situation inconnue se présente, ces deux ours noirs d’Asie âgés de neuf ans cherchent encore à se cacher. Il faut dire qu’ils ont vécu sous les bombes pendant 5 ans. Ils ont été sauvés par l’organisation » Four Paws « (Quatre Pattes) en 2017 d’un zoo d’Alep en Syrie et depuis récupèrent doucement dans cette réserve jordanienne à Jerash, à une cinquantaine de km au nord d’Amman.

Retrouver les instincts naturels

Avant leur transfert vers le sanctuaire, les animaux sont conduits vers le New Hope Centre, une clinique vétérinaire liée à la réserve, où ils reçoivent des soins médicaux et de réhabilitation. Certains sont renvoyés vers leurs pays d’origine, d’autres sont relâchés dans la nature ou amenés au sanctuaire pour commencer une nouvelle vie.

»Dans nos réserves, les animaux ont la possibilité de récupérer mais aussi de retrouver leurs instincts naturels, après un certain temps », explique M. Bauer, le responsable de Four Paws. Et le soigneur Khaled Ayasra d’ajouter : « Sokkar et Loz ont beaucoup progressé depuis leur arrivée, ils sont plus joyeux, ils aiment jouer et sont contents de voir des visiteurs. »

Selon lui, le plus important reste l’alimentation. Les ours ont 16 kilos de fruits et légumes par jour chacun, les lions entre 7 et 15 kilos de viande trois fois par semaine.