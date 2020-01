Une quarantaine d'interpellations lors d'une action internationale anti-drogue en Europe

Au moins 40 suspects ont été interpellés lors d'une action policière internationale à grande échelle contre le trafic illégal de drogue. Les privations de liberté ont eu lieu après des mois d'observations dans plusieurs pays de l'ex-Yougoslavie et de l'Union européenne, rapporte le journal croate Jutarnji List sur son site internet.

La bande faisait passer des drogues d'Amérique latine et d'Iran et les échangeait via un réseau de distributeurs en Bosnie, Croatie, Slovénie, Autriche et Allemagne. Il était question de dizaines de kilos de cocaïne, héroïne, amphétamine et méthamphétamine. L'un des principaux entrepôts a été découvert dans la capitale slovène de Ljubljana.