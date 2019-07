Une princesse de Dubaï en fuite à Londres, un coup dur pour l'image de l'Emirat

La princesse Haya de Jordanie, fille du roi Hussein et sixième épouse de l’émir de Dubaï, a fui son pays et peut-être surtout son mari, le cheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum. Après avoir transité par l’Allemagne, elle se cache pour l’instant à Londres avec ses deux enfants. Cette fuite écorne considérablement la réputation de la famille régnante. Une réputation déjà malmenée après la tentative de la princesse Latifa, l’une des filles de l’émir, de rejoindre les Etats-Unis en 2018. Une jeune femme ramenée de force "à la maison" et qui aurait fait craindre à la princesse Haya qu’il lui arrive la même chose.

Latifa

En 2018, la princesse Latifa essaye de fuir son père qu’elle accuse de torture mais elle est rapidement arrêtée et disparaît alors littéralement de la sphère publique. Pendant 1 an, plus personne ne la voit. Et quand elle apparaît finalement, elle semble très troublée. Plusieurs ONG condamnent l’attitude du cheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum mais la princesse Haya soutient son mari. Celui-ci lui affirme en effet que sa fille était au cœur d’une tentative d’extorsion et qu’elle est désormais en sécurité. Mais depuis, la princesse Haya aurait appris la vérité sur le traitement réservé à Latifa et aurait décidé de prendre la fuite.

Demande de divorce et crise diplomatique

Cachée à Londres avec ses deux enfants, la princesse Haya a donc introduit une demande de divorce. Cela dit, la guerre s’annonce terrible car l’émir Mohammed bin Rashid Al Maktoum entend faire revenir ses enfants près de lui à Dubaï. De plus, cette histoire personnelle pourrait prendre une tournure internationale. La princesse a fait ses études à l’université d’Oxford. Elle pourrait vouloir rester au Royaume Uni. Or, si son ex-mari exige son retour, cela pose un casse-tête diplomatique pour la Grande-Bretagne, qui a des liens étroits avec les Émirats arabes unis. Problème aussi pour la Jordanie puisque la princesse Haya est la demi-sœur du roi Abdallah et que de nombreux Jordaniens travaillent dans les Émirats arabes unis.

Cela dit, c'est aussi une très mauvaise affaire pour Dubaï. Les tensions actuelles dans la région font fuir les expatriés et l'économie n'est pas en grande forme. La fuite de la princesse ternit encore un peu plus une image déjà ternie.