Une présentatrice de la télévision iranienne arrêtée aux États-Unis

Une célèbre présentatrice américaine de la télévision d'État iranienne PressTV a été arrêtée mercredi par le FBI pendant une visite aux États-Unis, rapporte l'agence AP. Marzieh Hashemi, qui travaille pour le service anglophone de PressTV depuis 25 ans, a été arrêtée et détenue à Saint-Louis (Missouri), où elle avait tourné un documentaire sur le mouvement Black Lives Matter.

"Nous n'avons aucune idée sur ce qui se passe", explique Hossein Hashemi, son fils, tout en précisant que lui et ses frères et soeurs avaient été convoqués devant un jury. Marzieh Hashemi, qui est citoyenne américaine, n'avait jamais été contactée par le FBI jusqu'à présent et aurait été "absolument" volontaire pour coopérer, selon son fils.

La journaliste aurait été arrêtée alors qu'elle s'apprêtait à monter dans un avion pour Denver. Pour l'instant, la famille n'a pas réussi à savoir ce qui était reproché à Marzieh Hashemi, et n'ont donc pas la possibilité d'engager un avocat.

Cet incident survient alors que l'Iran a de son côté arrêté des Irano-Américains et d'autres personnes qui avaient des liens avec l'Occident. Ces cas avaient servi de monnaie d'échange lors de négociations avec d'autres grandes puissances.