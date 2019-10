Une plateforme de streaming iranienne efface toutes les femmes des pochettes d'albums

La plateforme Melovaz, site de streaming musical iranien, est au cœur d’un bad buzz relayé par les fans de musique. Comme l’explique Alain Gerlache, chroniqueur RTBF, la cause est la suivante : l’absence totale de femmes dans l’offre musicale qu’elle propose. Et cela va même plus loin. Sur toutes les pochettes d’albums où figurent une ou des femmes, elles ont été purement et simplement effacées.

Face à ce scandale, les fans ne savent pas vraiment s’ils doivent rire ou pleurer. Car la situation est cocasse : le site présente notamment l’album Joanne, de Lady Gaga, mais dont il ne reste que le chapeau sur la pochette. Le même sort est réservé Aya Nakamura, dont seuls les cheveux ont été épargnés.