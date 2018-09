Une place à Bruxelles du nom d'une européenne convaincue, Jo Cox, assassinée par un pro-Brexit - © Tous droits réservés

Une place à Bruxelles du nom d'une européenne convaincue, Jo Cox, assassinée par un pro-Brexit - © Tous droits réservés

Cette place à Bruxelles n’a pas été choisie au hasard. C’est un quartier que Jo Cox fréquentait souvent, lorsqu’elle était assistante parlementaire, pendant ses deux années de séjours dans la capitale européenne.

‘C’est un honneur que la ville de Bruxelles ait choisi de se souvenir de Jo de cette manière’, a déclaré sa sœur Kim Leadbeater. ‘Elle a vécu beaucoup de moments heureux et avait noué des amitiés profondes et durables’, a-t-elle ajouté.

Morte à l’âge de 41 ans, pour avoir défendue l’Europe

Jo Cox était députée travailliste, lorsqu’elle a été abattue de plusieurs balles et de plusieurs coups de couteau le 16 juin 2016, à Birstall, dans sa circonscription, alors qu’elle faisait campagne en faveur du maintien du Royaume-Uni au sein de l’Union européenne. C’était à peine une semaine avant le référendum du 23 juin.

Selon un témoin cité par Sky News, l’auteur Thomas Mair, un extrémiste de droite, aurait crié ‘Britain first’ (‘La Grande-Bretagne d’abord’) en accomplissant son geste.

Il a été reconnu coupable de cet assassinat et a été condamné à la prison à vie.

A l’époque, tout le monde pensait que l’issue du vote allait être influencée par ce drame. La députée, europhile convaincue, se montrait très active dans la campagne pour le "Remain". Le Brexit l’a pourtant bien emporté.

Jo Cox a été assassinée pour ses idées pro-européennes et aussi pro-réfugiés. Si sa carrière a été brutalement interrompue, chacune de ses interventions à la chambre des Communes, faisait forte impression. Elle défendait avec conviction la richesse que pouvait apporter la diversité ethnique, notamment dans sa circonscription de Batley et Spen.

"Nos communautés ont été profondément enrichies par l’immigration, qu’il s’agisse des catholiques irlandais ou des musulmans du Gujarat en Inde ou au Pakistan’, a-t-elle prononcée lors de son premier discours à la Chambre des Communes, le 3 juin 2015. ‘A chaque fois que je me promène dans la circonscription, ce qui me surprend, c’est que nous sommes beaucoup plus unis et beaucoup plus proches les uns des autres que ce qui nous divise."

Le dirigeant travailliste, Jeremy Corbyn a encore récemment tweeté: "Son engagement dans la lutte contre l'injustice et sa conviction qu’un monde meilleur est possible nous manquent’.