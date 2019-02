Une pétition pour vendre l'Etat américain du Montana au Canada

Depuis deux semaines, une pétition américaine fait le tour du web. Plus de 17.000 personnes ont signé en faveur de la vente de l’Etat américain du Montana au Canada. Il s’agirait d’une façon de rembourser la dette nationale américaine.

Lancée par Iam Hammond, la pétition en ligne propose de céder le Montana à son voisin du Nord contre la somme d’un trillion de dollars. La dette nationale des Etats-Unis s’élève actuellement à 22.000 milliards de dollars. Sur la page web, on peut lire en description de la démarche : "Nous avons trop de dettes et le Montana est inutile. Dites-leur qu’il y a des castors ou quelque chose comme ça".

Une blague à succès

Si à la base cette pétition était plus une plaisanterie qu’autre chose, beaucoup de signataires ont trouvé l’idée excellente. Ils sont plusieurs à vanter les avantages de faire partie du Canada : soins de santé et universités moins chers, une loi plus stricte sur l’utilisation d’armes à feu… Autant la plupart des Montaniens que les Canadiens accueillent positivement cette éventualité. Acheter l’Etat américain permettrait au Canada d’agrandir son propre territoire.

Les élus politiques sont contre

Si cette pétition a ravi beaucoup d’habitants du Montana, les élus américains ne le voient pas de cet œil. Selon le Great Falls Tribune, un quotidien montanien, la House State Administration Commitee a voté en majorité qu’une résolution soit rédigée pour s’opposer à cette vente.