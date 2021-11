Une personne originaire d’Irak inconsciente après avoir été battue à la frontière entre la Biélorussie et la Pologne

Trois migrants venus d’Irak et de Syrie ont été battus et volés près d’une ville polonaise frontalière de Biélorussie, ont indiqué l’un de ces migrants et une ONG. L’un des trois, un Irakien, a dû être emmené à l’hôpital après avoir été frappé à la tête avec une barre de métal, près de la ville d’Hajnowka, et était toujours inconscient vendredi, selon l’ONG.