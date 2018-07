Une nouvelle espèce, hybride entre dauphin et baleine, découverte au large d'Hawaï

Des scientifiques ont confirmé la découverte d'une nouvelle espèce de dauphin au large des côtes de Kauai : le "Wolphin".

L'animal a été reconnu ce vendredi comme premier hybride entre une baleine à tête de melon et un dauphin à dents rugueuses par une biopsie (prélèvement de peau). La recherche génétique indique que le mâle hybride serait le descendant d'une baleine femelle et d'un dauphin mâle.

Il avait été repéré l'année passée, lors d'un voyage pour étudier les mammifères marins dans les eaux hawaïennes. Des chercheurs océaniques du Collectif de recherche à but non lucratif, Cascadia, ont aperçu une créature marine qui semblait être un mélange entre une baleine et un dauphin.

Il a été surnommée "Oréo", à cause de sa peau tachetée, d'après le Garden Island, en contact Robin Baird du projet Cascadia. Certains l'ont appelée "Wholphin" en attendant de trouver un nom officiel à l'espèce.

Une baleine à tête de melon

La nageoire dorsale de l'hybride ressemble à celle d'une baleine à tête de melon. La moitié supérieure de son corps est de couleur gris claire, ce qui fait étroitement penser à elle.