Une marée humaine, vendredi, dans les grandes villes d’Algérie, de nombreuses arrestations

La mobilisation contre le président Abdelaziz Bouteflika se poursuit. Les Algériens demandent au président de renoncer à un 5e mandat. Et pour le répéter, ils sont descendus, pour la troisième semaine consécutive, dans les rues de plusieurs grandes villes hier vendredi. Dans la capitale notamment, où les manifestants étaient plusieurs centaines de milliers. Et parmi eux beaucoup de femmes et d’enfants.

195 personnes ont été arrêtées

L’appel avait été lancé aux femmes pour qu’elles participent aussi à la manifestation. Elles ont répondu présentes et sont venues avec les plus jeunes. Pour l’une d’entre elles, âgée de 14 ans, c’est une première : « Il y a du monde qui crie. Ça fait un peu peur, mais ça va. Et je suis d’accord avec leurs revendications. Avec le président, cela ne va pas du tout, ni pour les écoles ». Des centaines de milliers de personnes ont manifesté vendredi, scandant des slogans pour un changement de système politique. Près de l’école de Beaux-Arts d’Alger, le système est bloqué par les forces de l’ordre qui utilisent des gaz lacrymogènes. Aicha regarde de loin : « On n’a pas accès, on ne peut pas aller plus loin. Je ne comprends vraiment pas pourquoi. C’est pour une bonne cause qu’on est là ». Les participants ont le même espoir : que le pouvoir ait entendu le message de la population. A la fin de la manifestation, des affrontements ont eu lieu avec les forces de l’ordre. 195 personnes ont été arrêtées, soupçonnées de saccage et de vandalisme.