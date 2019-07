Une marche blanche en hommage à Mamoudou Barry, le jeune chercheur Guinéen tué à Rouen

Plus de mille personnes ont participé à une marche blanche cet après-midi dans les rues de Rouen en France. Une marche pour rendre hommage à Mamoudou Barry, un jeune chercheur guinéen violemment agressé et tué le 19 juillet à Canteleu dans la banlieue de Rouen. Une agression qualifiée de raciste par la justice. Le rassemblement a débuté par des prises de parole. Parmi les slogans : "Halte au racisme", "Justice pour le Docteur Mamoudou Barry".

Une tristesse infinie

Mamoudou Barry était aussi un mari et le papa d’une petite fille de 2 ans. Depuis la mort de son mari, son épouse s’est exprimée pour la première fois aujourd’hui. A nos confrères de France 3, Fatoumata Barry a raconté les circonstances du drame. Alors qu’elle est dans sa voiture avec son mari, un homme les insulte et fait référence à la finale de la coupe d’Afrique de football qui se joue le soir même. "Il nous a dit, vous les Noirs, vous êtes des fils de putes, des sales Noirs", explique Fatoumata. Homme de dialogue, son mari sort alors de sa voiture et demande une explication. Fatoumata raconte : "il lui a demandé pourquoi il nous insultait gratuitement et la réponse a été les coups qui ont donné la mort". Des sanglots dans la voix, elle ajoute : "comment vais-je expliquer plus tard à ma petite fille que son papa est mort parce qu’il était noir".

Mamoudou Barry venait de fêter la réussite de sa thèse pour laquelle il avait obtenu les félicitations du jury.