Une majorité d'Américains en faveur d'une destitution de Trump, selon un sondage réalisé par CNN

Une majorité d’Américains souhaite que le Sénat condamne et démette Donald Trump de ses fonctions, selon un sondage oublié en début de semaine par CNN. Le procès en destitution du président des États-Unis doit débuter ce mardi à Washington. Les démocrates accusent le milliardaire républicain d’avoir demandé à l’Ukraine d’enquêter sur son potentiel adversaire à la présidentielle américaine de novembre, Joe Biden. Et d’avoir fait pression sur Kiev en conditionnant notamment le déblocage d’une aide militaire cruciale à Kiev à l’annonce d’une telle enquête.

Alors que les avocats de Donald Trump ont appelé lundi le Sénat américain à l’acquitter "immédiatement", 51% des Américains interrogés estiment que le président américain doit être condamné et destitué de ses fonctions.

Cinquante et un pour cent des personnes interrogées dans le cadre de ce sondage souhaitent que le Sénat condamne Trump pour les accusations auxquelles il doit faire face. Alors que 45% des personnes interrogées ont déclaré ne pas vouloir voir le président démis de ses fonctions. Le sondage a été réalisé du 16 au 19 janvier et publié lundi, à la veille du procès de destitution du Sénat.

C’est la première fois qu’un sondage indique que plus d’un Américain sur deux souhaite la destitution du 45ème président des États-Unis. Ces chiffres sont les plus favorables à une destitution du président depuis un autre sondage publié par CNN en juin 2018. Le taux d’approbation de la mise en accusation et de la destitution de Trump a généralement oscillé entre 36 et 47%, avec un pic à 50% dans les sondages d’octobre et novembre 2019, une fois que la procédure de mise en accusation a été entamée à la Chambre.

Ce nouveau sondage révèle également qu’une majorité d’Américains considère que chacune des accusations pour lesquelles Donald Trump sera jugé est vraie : 58% disent que Trump a abusé du pouvoir de la présidence pour obtenir un avantage politique personnel inapproprié et 57% disent qu’il est vrai qu’il a fait obstruction à la Chambre des représentants dans son enquête de mise en accusation.