Une maison " verte ", dans le "bush" sud-africain

Près de Parys, à 130 km sud de Johannesburg, deux frères, architectes d’origine bruxelloise, viennent d’achever la construction d’un " éco lodge" aux lignes pures, au milieu d’une savane parcourue par des girafes et des impalas, ceinturée par des collines arborées. A l’exception des poutres métalliques, la maison est faite en matériaux naturels (terre, pierres, bois et granit). "Si dans un siècle, le toit disparaît, elle retournera à la nature, confie Xavier Huyberechts, partenaire de GLH architects" (Johannesburg). Je rêvais d’une ferme en Afrique. Le cadre idyllique des 215 hectares Witklipfontein m’a inspiré cette résidence, très proche de la nature". Elle est vaste avec son immense séjour de 5 mètres de haut et ses 3 chambres. "Mais elle ne s’impose pas. Quand on arrive par la colline, on ne voit que le toit couvert d’herbes. De l’autre côté, de grandes baies vitrées, le long de la façade dissimulée en partie par des arbres, permettent de vivre en communion avec le paysage et les animaux".