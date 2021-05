Une levée temporaire des brevets pour produire plus de vaccins anti-Covid ? "La solution est ailleurs et elle dépend du politique"

Le sujet est en discussion à l’Organisation mondiale du commerce (OMC) et aussi à Washington. "L'administration doit encore évaluer s'il est plus efficace de fabriquer le vaccin ici pour le distribuer ensuite aux autres pays ou si la levée de la propriété intellectuelle est une option", a déclaré la porte-parole de la Maison Blanche, Jen Psaki.

Les firmes pharmaceutiques doivent-elles alors abandonner les droits de propriété intellectuelle pour produire plus de vaccins anti Covid-19 ? Une pétition circule dans ce sens, récemment, 170 anciens chefs d'Etat ou de gouvernement, dont François Hollande, Gordon Brown ou Ellen Johnson Sirleaf - et de prix Nobel comme l'économiste Joseph Stiglitz, ont exhorté le président américain Joe Biden à soutenir une levée des brevets.

"Un vaccin comme celui de Pfizer vaut près de 15 euros la doses et comme il en faut deux, cela coûte environ 30 euros par personne", explique Nathalie Coutinet, chercheuse au centre d’économie de Paris Nord. "Le vaccin Astra Zeneca est moins cher, il vaut entre 2 et 3 euros. Donc, entre 5 et 6 euros pour une vaccination complète. Cela reste très onéreux pour beaucoup de pays. Ce sont donc ceux qui ont le plus de moyens - Etats-Unis, Royaume-Uni, Union européenne, Australie - qui ont accaparé les doses. Le problème, c’est que la production des vaccins anti-Covid ne suit pas. C’est la première fois dans l’histoire qu’il faut vacciner quasiment la totalité des adultes sur la planète dans un temps record ! Et comme les laboratoires disposent de brevets mondiaux, aucun laboratoire ne peut produire de vaccins sans leur accord".

Les vaccins permettront de sortir de la pandémie de Covid, mais encore faut-il que tout le monde puisse en bénéficier. C'est en substance le message de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) qui depuis des mois, n'a de cesse de dénoncer les disparités entre les pays, dans l'accès aux vaccins. Au 15 avril, sur les plus de 835 millions de doses administrées dans le monde, 48% l’ont été dans les pays riches, contre seulement 0,1% dans les 29 pays les plus pauvres.

Les avis sont partagés

D’un côté, il y a ceux qui estiment que nous dépendons d’une petite poignée d’industriels, Pfizer, Moderna ou encore Astra Zeneca, qu’il faut suspendre les droits de propriété de leurs vaccins et confier leur fabrication à des laboratoires habilités à le faire. Sans payer donc des royalties qui coûtent très cher, mais en couvrant seulement les frais de production et autres rémunérations, en fonction des capacités financières des pays.

Sur le plan légal, il existe un outil juridique reconnu par l’OMC - la licence obligatoire – qui permet à des pays d’imposer à l’industrie pharmaceutique de disposer des brevets, lorsque la situation sanitaire l’impose, comme dans ce cas-ci, avec la Pandémie du coronavirus.

"L’Inde et l’Afrique du sud ont demandé la levée de la propriété intellectuelle. Mais les membres de l’OMC et notamment les pays les plus riches, s’y sont opposés pour protéger leur industrie pharmaceutique", souligne Nathalie Coutinet. De fait, ces pays-là craignent que les laboratoires soient découragés par la perspective de moindres retours sur investissement. "Les firmes y sont opposées, parce que plus il y a de production de vaccins, plus les prix risquent de chuter. Et des prix plus faibles engendrent moins de profits", ajoute Nathalie Coutinet.

Nous attendons une action politique de la part de l’Europe

D’un autre côté, il y a ceux qui estiment que cette question des droits n’est pas essentielle. La directrice de l'OMC Ngozi Okonjo-Iweala, évoque une ‘troisième voie’. Selon elle, il y a une "croyance erronée selon laquelle les droits de propriété intellectuelle peuvent être une barrière à l'accès aux vaccins contre le Covid-19".

"Les droits de propriété intellectuelle aident - ils n'entravent pas - l'accès à l'innovation en permettant des investissements à long terme", renchérit son vice-président Patrick Kilbride.

"Pourquoi demander à Pfizer ou à une autre grande firme pharmaceutique d’obtenir les droits de son vaccin, alors qu’en effet, cela coûte très cher en royalties et que d’autres laboratoires peuvent le fabriquer eux-mêmes ?", explique de son côté Hugues Bultot, co-fondateur d’Univercells, une société belge qui sous-traite la fabrication de vaccins, notamment anti-covid. "Si on prend l’exemple de l’ARN, on s’accorde à dire qu’il y a l’espace de propriété intellectuelle suffisant pour développer un vaccin. Nous, par exemple, nous pouvons repartir de zéro et développer un vaccin ARN assez rapidement. La technologie de base étant détenue par des universités, les licences sont très accessibles.

Le problème, c’est que beaucoup de laboratoires n’ont pas la crédibilité de Pfizer ou d’Astra Zeneca, et n’ont pas leurs moyens. Et c’est là que nous attendons une action politique de la part de l’Europe. Dans une volonté d’aider l’Afrique ou l’Amérique du sud, l’idée est de remercier Pfizer de nous avoir aidés jusqu’ici, et de s’engager à mettre les moyens pour développer d'autres vaccins à moindre coût".