Une jeune femme tunisienne devant la justice pour avoir posté une vidéo parodiant le Coran : "Sourate Corona"

Emna Chargui, 27 ans, fait face à la justice aujourd'hui pour avoir partagé sur Facebook une vidéo dont le style parodie le Coran. "Sourate corona" parle de la pandémie de COVID-19 mais c'est bien le style adopté qui a attiré le regard de l'état tunisien. La publication mentionne que le virus est venu de Chine et qu'il faut se laver les mains pour s'en prémunir. Le texte, entre autres, affirme : "il n'y a pas de différence entre rois et esclaves, suivez la science et laissez les traditions".

A présent, la jeune internaute se défend des accusations "d'atteinte au sacré et aux bonnes mœurs" et "d'incitation à la violence". Elle risque une peine de prison de trois ans pour son partage sur Facebook. Interrogée sur les ondes de la radio privée IFM, son avocate, Me Inès Trabelsi, indique que le parquet a invoqué l’article 6 de la constitution tunisienne qui prévoit que 'l'Etat protège la religion" mais aussi la garantie de "la liberté de croyance, de conscience et de l'exercice des cultes".