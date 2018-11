Une "guerre de la frite" entre Bruxelles et Bogota

On la surnomme la "guerre de la frite". Un différend commercial entre la Colombie et la Belgique mais aussi les Pays-Bas et l'Allemagne, au sujet des exportations de frites congelées.

La Colombie voit débarquer sur son marché une quantité croissante de frites surgelées en provenance de Belgique, des Pays-Bas et d'Allemagne: deux fois plus en 2017 (cinquante mille tonnes) qu'en 2013 (vingt mille tonnes). Un produit vendu à prix bien trop bas, estime la fédération Colombienne de producteurs de pommes de terre Fedepapa. Elle a obtenu l'an dernier que le Gouvernement colombien commande une enquête pour savoir si ces prix impliquent, ou non, une concurrence déloyale des frites européennes vis à vis des frites Colombiennes.

Cette enquête débouche à présent sur une taxe "antidumping": depuis le premier novembre, la frite belge, néerlandaise et allemande est grassement taxée à l'entrée du territoire Colombien.

Le Brésil et l'Afrique du Sud aussi

Avant la Colombie, la Brésil et l'Afrique du Sud ont également, par le passé, instauré une taxe similaire de la pomme de terre préparée. Et provoqué pareil courroux Européen.

Ces mesures avaient été contestées. Et c'est reparti avec la Colombie. Didier Reynders, le ministre MR des affaires étrangères, estime cette taxation abusive. Il a contacté les autorités colombiennes, sans résultat. Il a dès lors interpellé la Commission Européenne pour une mobilisation commune. La commission qui va mener des consultations au sein de l'OMC, l'Organisation Mondiale du Commerce pour y examiner le différent.

Derrière ce titre croustillant de "guerre de la frite" aux relents de fierté nationale écornée, il y a un enjeu économique significatif. La Belgique est avec les Pays-bas le premier producteur européen de frites. Elle a produit l'an dernier 4,6 millions de tonnes de pommes de terre transformées, dont 90% ont été exportées. Il y a une crainte en Belgique que cette taxe colombienne n'inspire d'autres pays notamment en Amérique du Sud. Que la guerre de la frite fasse tache d'huile, en somme.