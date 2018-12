Deux morts et onze blessés suite à des tirs dans le centre de Strasbourg

Les personnes présentes dans les restaurants et commerces du centre-ville sont confinés et le périmètre bouclé par la police. Selon France Info, le CHU de Strasbourg a déclenché le "plan blanc", un dispositif qui met en alerte des hôpitaux et services d’urgence de la région.

À Strasbourg, "en urgence absolue", le bilan provisoire est de deux morts et onze blessés. La piste terroriste est évoquée" par la police et la préfecture.

Emmanuel Foulon, porte-parole au Parlement européen est enfermé dans un restaurant à côté de la Place Kléber. Il nous dit ceci par téléphone depuis ce restaurant où il est barrigadé:

"On a entendu des coups de feu. Ils venaient de derrière nous, de la place Kléber. On a eu une confirmation de la sécurité du Parlement Européen qui confirme des tirs et plusieurs personnes au sol et invite le personnel du Parlement Européen à rester confiné. Cet ordre nous a été confirmé par la gendarmerie qui est passée devant notre restaurant, mitraillette à la main. Le tireur serait en cavale, ils ratissent le quartier."

"Tout le quartier est bloqué, les restaurants et magasins doivent baisser le rideau."