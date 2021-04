Une fuite médiatique illustre les divisions profondes de la classe politique en Iran : "A qui profite le crime ?"

Les Iraniens seront appelés aux urnes pour élire le successeur du président Hassan Rouhani dans moins de deux mois, le 18 juin prochain. Les enjeux sont grands pour la classe politique du pays, par ailleurs engagée dans les pourparlers pour réanimer l’accord sur le nucléaire iranien. Et ces enjeux apparaissent au grand jour à l’occasion d’une fuite dans la presse : la fuite d’un enregistrement, qui a été révélé par New York Times.

Il s’agit d’un entretien dans lequel le ministre iranien des Affaires étrangères, Mohamed Javad Zarif critique vertement la main mise des services sécuritaires, à savoir l’armée et les gardiens de la révolution - les Pasdaran, sur les aspects diplomatiques du pouvoir en Iran. D’après un extrait publié par le quotidien américain, le ministre a déclaré : "Dans la République islamique, le champ militaire règne. J’ai sacrifié la diplomatie au (profit) du champ militaire" alors que le "champ militaire" doit être "au service de la diplomatie", en référence au rôle du feu général Qassem Soleimani dans la politique étrangère du pays, un héros des conservateurs dans le pays.

Les propos divulgués ont provoqué de vives critiques en Iran de la part de médias et d’hommes politiques conservateurs, le cas du général Soleimani étant particulièrement sensible. Surnommé "l’homme des champs de bataille", Qassem Soleimani a été tué dans une frappe américaine de drone à Bagdad en janvier 2020. Il était le chef de la Force Qods, chargée des opérations extérieures des Gardiens de la Révolution, l’armée idéologique de la République islamique d’Iran.

Le ministre iranien des Affaires étrangères, Mohammad Javad Zarif, lui, a déclaré mercredi être favorable à un "ajustement intelligent" entre les sphères militaire et diplomatique, et il regrette que la fuite de cet enregistrement audio de lui s’est transformée en "querelles intestines". Il s’agit de souligner "la nécessité d’un ajustement intelligent de la relation entre ces deux ailes" du pouvoir iranien, a écrit le ministre iranien sur son compte Instagram.

Mardi, le président iranien, Hassan Rohani, a ordonné l’ouverture d’une enquête, afin d’identifier le ou les auteurs du "vol" de cet enregistrement de trois heures.

La divulgation de cet enregistrement, qui intervient avant l’élection présidentielle de juin, a dominé les discussions politiques en Iran depuis sa publication par des médias internationaux.

Jonathan Piron, chercheur chez Eopia, enseignant en relations internationales à Helmo (Haute Ecole Mosane) à Liège et chercheur associé au GRIP (Groupe de recherche et d’information sur la paix et la sécurité), nous explique quelles sont les conséquences de cette séquence médiatique en Iran.

W. F. : Quelles sont les conséquences de ces fuites en Iran ?

Jonathan Piron : "Ce sont des déclarations qui devaient être archivées par le gouvernement puisqu’on arrive à la fin de l’administration Rohani. Il y a donc ici un échange entre un intervieweur et le ministre des Affaires étrangères Zarif qui fait un peu le bilan, et qui est destinée à être gardée pour des éventuelles études qui viendraient dans plusieurs années. Et en fait ce qui est intéressant c’est de se demander qui a provoqué cette fuite, donc à qui profite le crime.

On est en fait dans une situation de tensions à la fois intérieures et internationales. On le voit, notamment dans les relances de l’accord sur le nucléaire que les Iraniens ne sont pas vraiment d’accord entre eux et que les ultras d’ailleurs essaient de déstabiliser la diplomatie menée par Zarif. Donc on pourrait très bien se retrouver ici avec une volonté via cette fuite, de montrer que là où l’appareil de sécurité a essayé de négocier ou de peser sur l’accord nucléaire, cela n’a pas marché. C’est notamment ce que ces fuites mettent en évidence.

Mais on est également dans une situation de tension intérieure, puisque les élections présidentielles ont lieu en juin prochain. Les ultraconservateurs et les nationalistes proches des Pasdarans sont lis en avant comme ceux qui pourraient gagner ces élections. Donc on pourrait voir ces fuites comme une tentative de déstabiliser et de montrer auprès e la population que lorsque l’appareil de sécurité essaie de prendre le contrôle des choses, eh bien il n’obtient pas de résultats.

A lire aussi : Coronavirus : l’Iran dépasse la barre de 70.000 morts, avec record de mortalité quotidienne

Mais l’opinion publique iranienne est très divisée pour le moment puisqu’elle attend en fait que toutes les contraintes sociales et économiques soient levées. On se trouve aussi dans la situation en Iran dans laquelle une quatrième vague du coronavirus qui est en train de toucher le pays, avec également un taux d’inflation encore élevé, un taux de chômage et une précarisation encore très grande ? Et ce que souhaite la population c’est que l’on retrouve une aisance sociale et économique. Or le courant modéré autour de Rohani n’arrive pas en fait à se sortir par le haut de cette tension, étant considéré comme n’ayant justement pas atteint les différentes promesses voulues par Rohani au cours de ses deux mandats. Elle est également en manque également d’un candidat qui parvient à faire l’unanimité. Donc on pense qu’il pourrait y avoir en fait une abstention très forte qui va bénéficier aux ultras. On pourrait donc s’interroger sur l’opportunité de ces fuites qui pourraient déstabiliser le camp des conservateurs et des ultranationalistes. Mais c’est un jeu aussi très délicat, puisque les modérés n’ont pas de candidat qui parviendrait à prendre le leadership, en tout cas pas dans la situation actuelle, car il y a beaucoup de rumeurs sur une candidature ou non justement du ministre des Affaires étrangères aux élections présidentielles."

Il faut donc voir si le tempo qui est donné permettra d’atteindre un accord avant les élections présidentielles

W. F. : Il s’agit d’un moment particulier pour les Iraniens, alors que les tensions internationales s’apaisent quelque peu…

Jonathan Piron : "Il y a un changement de ton qui se voit à travers plusieurs prises de parole, notamment celle du prince héritier d’Arabie saoudite, qui sent que le vent est en train de tourner et que l’administration Biden souhaite retrouver un accord avec l’Iran. Mais il faut voir quelles vont être les tensions au sein des différents camps conservateurs qui se retrouvent auprès des différents acteurs, il faut s’interroger sur la politique qui sera suivie par Israël, car on voit que les tensions restent très fortes entre l’Iran et Israël, avec différentes attaques qui ont été réalisées ces derniers temps contre des vaisseaux iraniens, ou contre des infrastructures. La situation reste donc encore fragile, parce que tant qu’il n’y a pas d’accord conclu sur le retour des Etats-Unis à l’intérieur de l’accord sur le nucléaire, en fait il n’y a pas d’accord. On est donc toujours dans une période d’incertitude.

Le temps est également une contrainte puisque dans un mois les candidats seront désignés pour les présidentielles iraniennes, et donc la campagne qui s’ouvre fermera peut-être une fenêtre d’opportunité.

Il faut donc voir maintenant, puisque les négociations vont se poursuivre, si le tempo qui est donné permettra d’atteindre un accord avant les élections présidentielles iraniennes ou pas."

W. F. : peut-on prévoir une amélioration pour les Iraniens dans les mois qui viennent ?

Jonathan Piron : "C’est une question difficile parce qu’elle dépend de plusieurs leviers. Il est évident que les sanctions qui pèsent sur l’Iran contraignent énormément les enjeux sociaux, les enjeux économiques et les enjeux sanitaires, et que donc leur levée permettrait notamment l’envoi de médicaments qui serait réalisé vers l’Iran. Cependant, l’économie iranienne est particulière, elle est aussi contrainte par toute une série de gouvernances ou de manières de la diriger qui en fait la mettent en difficulté structurelle.

Il y a aussi donc toute une série de réformes à réaliser au niveau de la gouvernance, mais qui sont intrinsèques au fonctionnement de la République islamique. Il ne faut donc pas croire que la levée des sanctions va subitement faire de l’Iran un acteur équivalent aux autres pays de la région. Il a ses caractéristiques propres. Mais en tout cas, il y a une certitude aujourd’hui, c’est que la population se sent réellement étouffée, sans aucune perspective d’avenir, aussi bien sociale qu’économique, et ce sont des éléments qui vont peser très front dans la manière dont la campagne présidentielle va être menée d’ici un mois."