Une fuite d'oxygène décelée dans la Station spatiale internationale

Grâce à un appareil à ultrasons, une fuite d'oxygène a été détectée la nuit passée dans le vaisseau Soyouz MS-09 (les seules navettes spatiales pouvant assurer des vols habités) de la Station spatiale internationale (ISS). Celle-ci a entraîné une dépressurisation qui, d'après l'agence spatiale russe Roskomos, aurait été causée par une micro-météorite.

"Nous avons eu cette nuit une situation d'urgence sur l'ISS : une fuite d'oxygène et une chute de pression. Des mesures ont été prises pour en découvrir l'origine et l'équipage américain s'est rassemblé dans le segment russe" déclare le directeur de Roskomos, Dmitri Rogozine, cité par l'agence de presse Ria Novosti.

Depuis le 21 mars, se trouvent les astronautes Américains Drew Feustel et Richard Arnold et le cosmonaute Russe Oleg Artemiev, rejoins depuis le 8 juin par le Russe Sergeï Prokopiev, l'Américaine Serena Auñón-Chancelor et l'Allemand Alexander Gerst.