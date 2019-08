Une fresque murale vieille de plus de 3800 ans découverte au Pérou

Une fresque murale de plus de 3800 ans vient d’être découverte dans les ruines de Vichama au Pérou. Elle représente un crapaud souriant perché sur une tête humaine, ce qui, selon les archéologues, illustre "l’annonce de l’arrivée de l’eau".

Ruth Shady Solís, la directrice de la zone archéologique de Caral, a déclaré à la BBC que le crapaud représentait l’eau pour les cultures andines anciennes. La peinture murale pourrait donc représenter le crapaud apportant la pluie à l’homme. Les sculptures ont probablement été réalisées en période de pénurie et de famine, selon les chercheurs.

Les fouilles ont débuté en 2007 dans cette ville de la civilisation de Caral, une société précolombienne encore peu connue, considérée comme la plus ancienne du continent américain. Les archéologues pensent qu’il s’agissait d’une communauté d’agriculteurs et de pêcheurs et qu’elle aurait mystérieusement disparu autour de 1800 avant J-C.