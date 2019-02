Une Française emprisonnée en Thaïlande à cause de sa cigarette électronique

En pleine balade en scooter avec son compagnon à Phuket, le couple se fait arrêté par des policiers. La cause : la cigarette électronique qu’elle tenait à la main. Ils n’étaient pas au courant que les e-cigarettes sont interdites dans le pays. Les autorités lui réclament environ 1.000 euros, somme que la jeune femme refuse de payer. C’est ainsi qu’elle se fait embarquer au poste de police et qu’elle paie une amende de 23 euros.

Pensant en avoir fini avec cette mésaventure, Cécilia se rend à la police quelques jours plus tard afin de récupérer son passeport. C’est à ce moment-là qu’elle se fait arrêtée et est jetée dans une prison de Bangkok. "On était une soixantaine de femmes à dormir par terre et à cohabiter ensemble", raconte-t-elle. Elle se dit très choquée des conditions de détention en Thaïlande, surtout qu’elle ne se considère pas comme une criminelle.

La Thaïlande et la (e-)cigarette

Si vous êtes fumeur et que vous vous rendez prochainement en Thaïlande, sachez qu’il est interdit de fumer dans les lieux publics (parcs, devant certains centres commerciaux, quais…). Concernant la cigarette électronique, elle est interdite dans le pays depuis 2014 bien qu’aucun texte de loi ne la prohibe officiellement. Simplement posséder une e-cigarette est passible de cinq ans de prison et/ou d’une amende.