Fête du printemps en Chine - 11/01/2020 La fête du printemps, qui se clôture par la fête des lanternes, est une grande tradition chinoise. Dans la ville de Deyang, dans le sud ouest du pays, cette tradition se combine magnifiquement avec les technologies tels que les hologrammes et des projections sur eau. Dix-huit paysages lumineux et 56 jeux de lumière s'intègrent délicatement au parc, qui entoure le lac. Une belle manière d'attirer le touriste, et d'enchanter les habitants.