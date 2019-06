Une famille ouïghour, chassée de l'ambassade de Belgique: une minorité persécutée

La Belgique a livré une famille ouïghoure à la police chinoise - JT 19h30 - 15/06/2019 L'ambassade de Belgique en Chine a-t-elle commis une erreur ? Il y a deux semaines, une femme et ses quatre enfants se sont présentés à l'ambassade. Ils se disaient menacés par les autorités chinoises, à cause de leur appartenance à la communauté ouïghoure. Et ils souhaitaient rejoindre le père de famille, qui vit en Belgique. La police chinoise est intervenue à l'ambassade. On est, depuis, sans nouvelle de la famille.