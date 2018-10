Une explosion s'est produite à bord d'un ferry transportant au moins 330 personnes en Mer Baltique

Le ferry lituanien naviguait dans les eaux internationales en mer Baltique et il transporterait 335 personnes à bord. Il aurait connu un feu après une explosion dans la salle des machines. Selon des médias russes, les passagers seraient actuellement rassemblés et sains et saufs.

Le feu a été éteint, vient d'annoncer le ministère de la Défense à Vilnius.

Selon l'armée lituanienne, le ferry Regina Seaways a lancé un appel de détresse à 10h45 GMT et l'armée lituanienne a dépêché un hélicoptère sur place tandis que d'autres navires présents dans la zone se rapprochent actuellement pour intervenir, a précisé un

porte-parole de l'armée de l'air.

Le centre de secours en mer de l'enclave russe de Kaliningrad coordonne les opérations, selon le communiqué lituanien.

Le ferry, construit en 2010, assure une liaison régulière entre le port de Kiel en Allemagne et celui de Klaipeda en Lituanie.