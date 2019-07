Une explosion de gaz dans un centre commercial en Floride fait 21 blessés

Une explosion de gaz dans un centre commercial en Floride fait plusieurs blessés - © Tous droits réservés

Explosion de gaz dans un centre commercial en Floride - 06/07/2019 Une explosion de gaz a fait plusieurs blessés dans la ville de Plantation en Floride, d'après les pompiers, les médias locaux précisant que le sinistre avait frappé un centre commercial et montrant des images impressionnantes de bâtiments eventrés et de gravats jonchant la route. "Explosion au gaz (...) plusieurs patients" blessés, ont tweeté les pompiers de Plantation, ville à près de cinquante kilomètres au nord de Miami. Selon la chaîne locale WPLG, l'explosion a eu lieu dans un centre commercial et une salle de gym a été particulièrement endommagée. Toujours selon la même source, vingt personnes ont été blessées, dont deux gravement. Les secours fouillaient toujours les lieux alors que la zone a été bouclée par la police.