Une eurodéputée suédoise candidate des Verts à la présidence du Parlement européen

Le groupe des Verts/Alliance libre européenne au Parlement européen a décidé d'avancer une candidate à la présidence du Parlement européen pour la seconde moitié de la législature, en la personne de l'eurodéputée suédoise et ex-ministre de la culture et de la démocratie Alice Bah Kuhnke, a-t-il annoncé mercredi.

Cette ancienne présentatrice de télévision, diplômée en sciences politiques, reconvertie dans la qualité environnementale des entreprises, ancienne directrice de l'Agence suédoise pour la jeunesse et la société civile avant de devenir ministre, est membre du Parlement européen depuis 2019, vice-présidente du groupe des Verts/ALE, ainsi que membre des commissions des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures, et des droits des femmes et de l'égalité des genres.

Le Parlement européen, qui a perdu son président David Sassoli décédé mardi à quelques jours de la fin de son mandat, doit élire le nouveau président mardi prochain (18 janvier) à Strasbourg, comme c'est le cas tous les deux ans et demi.

L'intérim est assuré par la première vice-présidente, la Maltaise Roberta Metsola, qui est aussi la candidate du PPE (conservateurs pro-européens, plus grand parti de l'hémicycle) à la présidence. Mme Metsola compte sur l'appui des deux autres groupes parlementaires qui soutiennent la Commission Von der Leyen, les S&D (socialistes) et RE (libéraux et centristes), mais ses positions anti-avortement ont déjà conduit des élus de ces deux groupes à annoncer qu'ils ne la soutiendraient pas.

Quatrième groupe politique de l'assemblée, les Verts/ALE n'avaient quant à eux pas encore dit s'ils présenteraient un-e candidat-e. Ce sera donc Alice Bah Kuhnke (50 ans, née de père gambien et de mère suédoise) qui l'a emporté mardi, dans un vote interne face à la Française Karima Delli. "Je présente ma candidature en sachant que l'héritage de David Sassoli en matière de soutien à la démocratie parlementaire pro-européenne doit être respecté et doit perdurer", a-t-elle commenté dans un communiqué qui rend hommage au socialiste italien.

"Le groupe des Verts/ALE défend une Europe féministe, durable et démocratique et appelle tous les députés européens à soutenir ces principes. La crise climatique est trop urgente, la menace pour la biodiversité, nos forêts et nos océans trop sérieuse pour que nous n'agissions pas maintenant. Le Parlement européen doit agir main dans la main avec ses citoyens pour construire ensemble un avenir durable et inclusif. C'est pourquoi j'ai présenté ma candidature", a exposé Alice Bah Kuhnke.

Outre Mme Metsola et Mme Bah Kuhnke, deux autres candidats à la présidence du Parlement s'étaient déjà fait connaître: le nationaliste-conservateur polonais Kosma Zlotowski (CRE) et la gauchiste radicale espagnole Sira Rego (GUE/NGL), a priori sans chances de succès. En cas de victoire, Roberta Metsola serait, à 42 ans, la plus jeune présidente de l'institution et la troisième femme à ce poste, après Simone Veil et Nicole Fontaine.