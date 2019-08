Une embarcation chavire dans la Manche: les enfants sont morts noyés, piégés dans la cabine

Les trois enfants de 7, 9 et 13 ans décédés lundi dans le chavirage d'une vedette au large d'Agon-Coutainville (Manche) ont été piégés dans la cabine du bateau où ils sont morts noyés, a-t-on appris mardi auprès du parquet de Coutances.

"Il résulte tant des auditions des occupants du bateau que de celles des témoins directs de la scène, qu'à l'occasion d'une manoeuvre de retour de la vedette vers la plage, le moteur s'est enrayé et qu'une vague a fait chavirer la vedette, propulsant les adultes dans l'eau et piégeant les enfants à l'intérieur de la cabine", écrit le parquet dans un communiqué.

Un examen du corps des trois enfants a été réalisé mardi après-midi. "Il ressort des conclusions du médecin légiste que la cause du décès est imputable à un syndrome asphyxique, compatible avec les constatations réalisées sur place", a précisé le parquet ajoutant qu'au regard de ces conclusions, "aucune autopsie ne sera réalisée, la cause du décès ayant été déterminée".

L'embarcation sera expertisée prochainement afin de vérifier son état et sa conformité aux règles de navigation, a-t-il encore ajouté.

Les trois victimes, deux filles nées en 2006 et 2010 et un garçon né en 2012, étaient originaires de l'Orne et de Mayenne.

La famille résidait l'été depuis trois ans à Gouville-sur-Mer, a précisé à l'AFP la maire Béatrice Gosselin, selon qui il y avait lundi "un peu de vent, un peu de grain", ajoutant que "sous les averses la mer est formée".