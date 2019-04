Une école pour vaincre le "monstre" de la corruption en Ouganda

Dans la petite ville de Kabale au sud-ouest de l’Ouganda, au bord de la frontière rwandaise, une école enseigne aux enfants à combattre la corruption. C’est l’organisation Child Africa qui a lancé ce programme il y a plus de 10 ans. Car l’Ouganda fait partie des 30 pays les plus corrompus au monde, selon Transparency International. L’école accueille des enfants pauvres et souvent orphelins.

Un grand bâtiment jaune surplombe la ville de Kabale, niché au cœur de mille collines, entouré d’une nature luxuriante. C’est la Child Africa Junior School.

Ce matin-là, dans une des classes se déroule un cours d’« honnêteté et d’intégrité ». Quatre élèves se livrent à un jeu de rôle : un faux combat. L’un des enfants explique le principe : « Moi je joue le rôle du monstre, la corruption. Je les attaque pour essayer de les tuer. » Et son camarade de préciser : « Et nous, on détruit le monstre pour ramener la paix dans notre pays ».

C’est l’une des particularités de cette école. Combattre le « monstre », la corruption, qui gangrène l’Ouganda. « À Child Africa, nous voulons éradiquer la corruption dans tout le pays et cela commence par les enfants, explique Augustine Muwanika, le proviseur. C’est en leur inculquant les valeurs d’honnêteté et d’intégrité qu’ils deviendront de bons citoyens, non corrompus. »

Même pour aider le pays, ils vous mettent des bâtons dans les roues

Derrière l’organisation Child Africa, il y a une femme d’origine indienne, Julie Solberg. Elle est née ici à Kabale fin des années 50 avant d’être chassée avec toute sa famille en 1972 par le dictateur Idi Amin Dada. Vingt ans plus tard, elle est revenue à Kabale. « Quand je suis revenue ici, je me suis rendu compte que tellement d’enfants avaient besoin d’aide. Alors j’ai voulu faire quelque chose mais c’est très difficile avec tant de personnes corrompues. Même quand vous voulez aider le pays, ils vous mettent des bâtons dans les roues jusqu’à ce que vous leur donniez de l’argent. Au début, j’ai trouvé cela très dur. Parfois, j’échouais parce que je refusais de donner des pots-de-vin. Ensuite, on a réfléchi et on s’est dit 'Et si on éduquait les enfants contre la corruption ?'. C’est un processus très long mais c’est le seul moyen pour changer cela. »

Après avoir soutenu des centaines d’enfants dans leur scolarité, Child Africa crée finalement sa propre école il y a 10 ans. Quatre cents enfants y sont scolarisés en primaire aujourd’hui, presque autant dans le secondaire. Tous viennent de milieu pauvre, beaucoup sont orphelins ou de famille monoparentale.