Une dizaine de perquisitions en Italie après des menaces de mort contre le président Sergio Mattarella

La police italienne a mené jeudi une dizaine de perquisitions dans plusieurs villes de la péninsule après des menaces de mort et des discours de haine dirigés contre le président de la République, Sergio Mattarella, ont indiqué les autorités. Les insultes et messages de haine circulaient sur le web et visaient les mesures adoptées pour contrer la pandémie, a indiqué la police. D'autres personnalités publiques ont également été ciblées.

Une enquête, coordonnée par le procureur de Rome, a été ouverte pour délit d'offense au chef de l'Etat.