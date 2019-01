Une députée française découvre, à son réveil, un mur de parpaings à l'entrée de son domicile

Elle vise directement le mouvement des gilets jaunes, qui a, à nouveau, manifesté samedi dans les rues de Paris.

>>> France: 25.000 gilets jaunes dans la rue, 103 interpellations rien qu'à Paris

"A quoi servent le dialogue, la communication, mes réceptions, jamais refusées de gilets jaunes, s'ils viennent en douce de nuit, murer le domicile d'une famille... Je les comprends, je les écoute, je les soutiens dans leurs revendications lorsqu'elles sont justifiées, mais je les supplie de faire le ménage dans leurs rangs et d’éjecter tous les imbéciles, haineux, racistes et homophobes qui s'y cachent et qui les décrédibilisent fortement !"

D'après Ouest-France, les gendarmes ont détruit le mur et la députée entend déposer plainte.

Depuis le début des contestations des gilets jaunes en France, plusieurs parlementaires ont été pris pour cible : menaces, dégradations, intrusion au domicile,...