Une cinquantaine d’experts indépendants de l’ONU dénonce la répression des libertés en Chine

Une cinquantaine d’experts indépendants de l’ONU ont dénoncé vendredi la répression des libertés fondamentales en Chine, demandant la tenue d’une session spéciale du Conseil des droits de l’Homme.

Ces dizaines de Rapporteurs spéciaux et autres experts en droits humains de l’ONU, qui sont mandatés par les Nations unies mais ne s’expriment pas en son nom, indiquent dans un communiqué avoir fait part à plusieurs reprises de leur inquiétude à Pékin.

Minorités Ouïghours, Tibet et Hong Kong dans le viseur

Le texte cible notamment la "répression collective" des minorités ethniques et religieuses dans le Xinjiang et au Tibet, ainsi que le recours excessif à la force contre les manifestants à Hong Kong. Ils pointent notamment l’utilisation possible d’agents chimiques et des harcèlements sexuels contre des manifestantes.

Les experts estiment aussi que la loi sur la sécurité nationale à Hong Kong "viole les obligations juridiques internationales de la Chine et impose de graves restrictions aux droits civils et politiques dans la région autonome".

Ils expriment par ailleurs leur inquiétude quant au fait que les journalistes, le personnel médical et les personnes exerçant leur droit à la liberté d’expression en ligne dans le cadre de la pandémie de Covid-19 auraient fait l’objet de représailles de la part des autorités, et été accusés d’avoir diffusé de fausses informations ou de "trouble de l’ordre public".

Des échanges, mais un rejet des critiques

Les experts indépendants de l’ONU reconnaissent que le gouvernement chinois leur a répondu, mais presque toujours pour rejeter les critiques.

En outre, explique le texte, contrairement à plus de 120 autres Etats, le gouvernement chinois n’a pas ensuite adressé d’invitation permanente aux experts indépendants des Nations unies pour qu’ils effectuent des visites officielles.

Malgré de nombreuses demandes, seules cinq missions ont eu lieu depuis dix ans (concernant les droits relatifs à l’alimentation, la discrimination à l’égard des femmes et des filles, la dette extérieure, l’extrême pauvreté et les personnes âgées).

Appel à ce que la communauté internationale prenne les choses en mains

Les experts de l’ONU estiment qu'"il est temps" que la communauté internationale se penche sur la situation des droits humains en Chine, et appelle à une action collective pour garantir que Pékin se conforme à ses obligations internationales.

Ils proposent la tenue d’une session spéciale du Conseil des droits de l’Homme de l’ONU, ou l’établissement d’un Rapporteur spécial ou d’un groupe d’experts, ou encore la nomination d’un envoyé spécial du secrétaire général Antonio Guterres.

L’ONG Human Rights Watch a salué cet "appel sans précédent" d’une cinquantaine d’experts "en faveur d’une session spéciale du principal organe des Nations unies chargé des droits humains ou d’un mandat permanent pour examiner les violations systémiques et de longue date du gouvernement chinois".