Une chance sur deux que Notre-Dame de Paris ne soit pas sauvée selon son recteur

"On peut estimer qu'il y aurait 50% de chances que l'édifice soit sauvé. Mais il y a aussi 50% de chances que les échafaudages tombent sur les trois voûtes. Comme vous pouvez le constater, le bâtiment reste encore très fragile", s'est-il inquiété.

"À l'heure actuelle, l'édifice n'est pas encore hors de danger, a-t-il déclaré à Associated Press. Il le sera lorsque les derniers échafaudages auront été retirés."

Mgr. Patrick Chauvet, recteur de la cathédrale Notre-Dame de Paris, s'inquiète de la fragilité du monument. Dans une interview accordée à l'agence Associated Press , il indique qu'il n'y aurait que "50% de chances" de pouvoir préserver la structure. En cause, les échafaudages installés avant l'incendie survenu cette année qui menacent les voûtes de l'édifice gothique.

Opération compliquée

La cathédrale Notre-Dame était en plein travaux de restauration au moment de l'incendie survenu en avril dernier. En l'absence de toit pour maintenir la stabilité de la structure en pierre, les voûtes qui ont survécu aux flammes sont cruciales pour maintenir debout l'édifice du XIIe siècle. Or, elles sont particulièrement fragiles.

50.000 barres d'échafaudage traversaient l'arrière du monument lors de l'incendie. Certains ont été endommagés. Les enlever sans affecter le reste de la structure constitue l'un des problèmes les plus difficiles à surmonter.

"Nous devons complètement retirer l'échafaudage afin de sécuriser le bâtiment. La restauration de la cathédrale ne commencera donc qu'en 2021, a expliqué Patrick Chauvet. Une fois l'échafaudage enlevé, nous devrons étudier l'état de la cathédrale, évaluer la quantité de pierres à enlever et à remplacer", a-t-il ajouté.

Les promesses du président Emmanuel Macron, qui voulait que la cathédrale soit reconstruite pour les Jeux Olympiques de 2024, semblent toujours plus difficiles à tenir. Selon Mgr. Chauvet, trois années seraient nécessaires pour stabiliser l'édifice et permettre aux visiteurs d'y entrer à nouveau. La restauration complète, quant à elle, prendra encore plus de temps.