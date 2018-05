Une centaine de perquisitions en Europe dans le cadre d'une fraude à la TVA

Une centaine de perquisitions ont été menées le mois dernier dans huit pays de l'Union européenne dans le cadre d'une vaste fraude à la TVA, annonce vendredi Eurojust, chargé de coordonner la lutte contre la criminalité transfrontalière en Europe.

Six perquisitions ont été effectuées en Belgique et une personne a été arrêtée. La plupart des opérations ont été menées en Espagne où 52 personnes ont été arrêtées.

"Les autorités belges, espagnoles et allemandes ont initié une enquête sur un organisation criminelle impliquée dans une fraude à la TVA à grande échelle qui concernait plusieurs individus et entreprises en Belgique, en Bulgarie, en Allemagne, en Espagne, en Italie, en Hongrie, au Portugal et en Roumanie", précise Eurojust dans un communiqué.

L'enquête avait initialement débuté en Espagne il y a plusieurs années. L'organisation criminelle est essentiellement constituée de ressortissants allemands, espagnols, italiens et portugais.

Plusieurs comptes en banque ont été fermés alors que de l'argent et des voitures de luxe ont été saisis. Une compagnie est suspectée d'avoir engrangé 17 millions d'euros frauduleusement en deux ans de temps.