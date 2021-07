Une centaine de migrants ont été sauvés en mer par l'organisation Sea-Watch cette semaine

Au cours de deux opérations de sauvetage en mer réalisées jeudi en soirée et vendredi matin, les bateaux de l'organisation non-gouvernementale Sea-Watch ont pu sauver une centaine de migrants en situation de détresse, a indiqué vendredi l'ONG basée à Berlin.

Jeudi soir, l'équipage du Sea-Watch 3 a pris à son bord un peu plus de 30 rescapés, parmi lesquels se trouvaient trois petits enfants et plusieurs mineurs. Le lendemain matin, une autre opération de sauvetage a secouru plus de 60 migrants. "De nombreuses personnes sont blessées, certaines souffrent de graves brûlures dues au carburant", a tweeté l'organisme.

►►► À lire aussi : Près d'un millier de migrants ont trouvé la mort en Méditerranée depuis le début de l'année

L'organisation espagnole Open Arms avait également signalé jeudi le sauvetage de plus de 150 migrants dans la mer méditerranée. L'équipage du voilier Astral a pu ramener les rescapés en sécurité, en menant plusieurs missions au large de l'île italienne de Lampedusa.

Deux fois plus de migrants arrivent en Italie par la mer cette année

Selon plusieurs médias, cette île, premier territoire européen pour les personnes qui tentent de traverser la mer depuis les côtes africaines, a dû accueillir de nombreux migrants jeudi. Ils entreprennent souvent le dangereux voyage depuis la Libye ou la Tunisie vers l'Europe dans des bateaux surpeuplés et fragiles dans l'espoir d'obtenir le statut de réfugié.

Plus de 1.000 migrants cherchent une protection sur la petite île méditerranéenne de Lampedusa, selon l'agence de presse italienne Ansa.

Le ministère italien de l'Intérieur a déclaré jeudi que près de 27.900 migrants étaient arrivés par bateau en Italie depuis le début de l'année. À la même période en 2020, ce nombre s'élevait à environ 13.300.