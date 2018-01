Une candidate musulmane pour affronter Vladimir Poutine à la présidentielle

Aina Gamzatova est candidate à l'élection présidentielle russe de mars prochain. Ses chances de l'emporter sont quasi nulles. Surtout quand l'adversaire principal s'appelle Vladimir Poutine. Et sans doute le sait-elle. Qu'importe, elle a bien déposé son inscription, a confirmé la commission électorale russe.

Cette journaliste de 46 ans dirige aujourd'hui "la plus grande holding de médias musulmans de Russie – Islam.ru – comprenant des chaînes de télévision, de radio et des titres de presse écrite", écrit Al Jazeera.

Elle est aussi la femme et conseillère du mufti du Daghestan, l'une des républiques de Russie, coincée entre la mer Caspienne, la Tchétchénie et la Géorgie.

"Poutine n'aura pas ses traditionnels 146%"

"Elle ne va bien sûr pas devenir présidente, c'est stupide ne fut-ce que de l'évoquer", a écrit un blogueur populaire du Daghestan, Zakir Magomedov, cité par le média qatari.

Mais elle pourrait bien recevoir la majorité des votes du Daghestan et, peut-être, plus largement, du Caucase du Nord. Cela "ruinerait l'image de Poutine dans cette région au fort taux de chômage dépendant grandement des subsides fédéraux et où – selon des observateurs électoraux – les autorités ont régulièrement recours au truquage des votes et à la coercition d'électeurs", écrit Al Jazeera.

"Poutine n'aura pas ses traditionnels 146% dans cette république", ironise Magomedov.

Une candidature "à ne pas voir d'un point de vue religieux"

L'important est donc davantage de participer pour Aina Gamzatova. Car, si la victoire paraît bien impossible, sa candidature pourrait braquer les projecteurs sur la situation du Daghestan, une république "pauvre" et "surpeuplée". Ce pourrait être aussi une manière de "booster l'image des femmes musulmanes en Russie", pays qui compte 20 millions de musulmans pour 140 millions d'habitants.

La principale intéressée déclare toutefois que sa candidature "ne doit pas être vue d'un point de vue religieux, ni comme une tentative des musulmans d'opposer un candidat à Poutine". Elle assure vouloir avant tout se battre au niveau fédéral contre les groupes armés qui sévissent dans le Caucase, situation que "certains responsables fédéraux ont tenté réduire au silence ces dernières années".

21 partis et 30 candidats indépendants

En tant que candidate indépendante, non rattachée à un parti, il faudra encore à Aina Gamzatova collecter 300.000 signatures pour effectivement prendre part à l'élection présidentielle.

Actuellement, 21 partis et 30 personnalités indépendantes ont fait part de leur intention à participer à ce scrutin, selon la commission électorale russe, citée par Russia Today.